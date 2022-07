Wat zouden mensen die honderd jaar geleden leefden, hebben gedacht als zij hoorden dat er op een synode discussie was ontstaan over de vraag: ”Wat is een vrouw?” Waarschijnlijk zouden ze dat bizar vinden. Ze zouden zeggen: „Heeft men niet iets beters te doen? Wat een vrouw is, is toch vanzelfsprekend? Daar hoef je niet verder over na te denken.”