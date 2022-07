De bosbrand die woensdag uitbrak in het zuidwesten van Turkije is onder controle. Meer dan 3500 mensen moesten geëvacueerd worden om aan de brand te ontkomen. Volgens de minister van Bosbouw Vahit Kirisci moesten ze 450 huizen achterlaten op het schiereiland Datca aan de Egeïsche kust, waar ook veel toeristen verblijven. Wanneer iedereen weer terug kan, is nog niet bekend.