De restauratie van de Löwenburg in het Duitse Kassel is na tien jaar zo goed als klaar. Zaterdag gaat als laatste de uitkijktoren van het fantasiekasteel weer open voor het publiek. Die was 75 jaar niet te beklimmen. De Löwenburg is gebouwd door landgraaf Wilhelm IX (1743-1821). Hij gaf opdracht een middeleeuws kasteel met ruïne na te bouwen in het uitgestrekte park bij zijn paleis Wilhelmshöhe. In het bewoonbare slot –het kwam gereed in 1793– is ook een kapel gebouwd. Toen Wilhelm overleed werd hij in deze kapel bijgezet. In de slotkapel zijn objecten uit verschillende kerken uit de deelstaat Hessen te zien. beeld EPD-Bild, Andreas Fischer