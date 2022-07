Fast Retailing behoorde donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Japan. Beleggers kochten het aandeel voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalresultaten van de eigenaar van kledingketen Uniqlo. De stemming op de Aziatische aandelenmarkten was verder gematigd positief. Beleggers reageerden onder meer op de sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse inflatie in juni.