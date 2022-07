Het was „een van de gekste bijeenkomsten ooit.” Zo beschreef Jamie Raskin dinsdag de bijeenkomst in het Witte Huis op de avond van 20 december 2020. Raskin is lid van de commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de rellen in het Capitool van 6 januari vorig jaar. De commissie hield dinsdag haar zevende openbare hoorzitting.