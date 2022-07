De baas van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, heeft de toetreding van Kroatië tot de eurozone per 1 januari tijdens een ondertekeningsceremonie in Brussel formeel bekrachtigd. De wisselkoers is vastgelegd op 7.53450 Kroatische kuna per 1 euro. Ook de Europese Commissie en de Tsjechische minister van Financiën zetten handtekeningen. Tsjechië is de tijdelijk voorzitter van de EU.