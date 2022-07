Vakbond FNV opent een meldpunt voor zogeheten grenswerkers die niet goed thuis kunnen of mogen werken van hun werkgever. Grenswerkers zijn mensen die in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld in België of Duitsland werken. De bond zegt meerdere meldingen te hebben gekregen van werknemers die ongelijk behandeld worden „op basis van hun woonland”.