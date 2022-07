Twitter leverde maandag flink in op Wall Street nadat Tesla-topman Elon Musk zijn pogingen om Twitter over te nemen had gestaakt. Verder wist Uber de aandacht op zich gericht vanwege onthullingen in de zogeheten UberFiles. De beurzen in New York gingen duidelijk omlaag, geleid door techaandelen. Beleggers vrezen een recessie als de Federal Reserve de rente weer stevig verhoogt.