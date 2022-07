De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben geen keuze kunnen maken tussen de twee overgebleven kandidaten die de baas willen worden van het permanente EU-noodfonds ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme. Een stemming over de benoeming van hetzij de Portugese oud-minister van Financiën João Leão, hetzij zijn Luxemburgse oud-collega en rivaal Pierre Gramegna eindigde in Brussel in een patstelling.