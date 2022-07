Casino’s onderuit op beurs na vergrendeling gokparadijs Macau

Casinobedrijven beleefden maandag op de beurs in Hongkong een zware dag na het nieuws dat gokparadijs Macau vanwege de uitbraak van het coronavirus een week lang dichtgaat. Mede door het verlies van de casino-exploitanten ging de leidende index in Hongkong tussentijds 2,7 procent achteruit. Ook elders in Azië was het beeld overwegend negatief. Japan was de uitzondering. Beleggers verwerkten daar de uitslagen van de hogerhuisverkiezingen, een paar dagen na de moord op oud-premier Shinzo Abe.