Een gemeenteraadslid in Moskou, Aleksej Goriniov, is overeenkomstig de eis veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor ‘het met opzet verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten’. Hij is de eerste gekozen volksvertegenwoordiger van de oppositie tegen het beleid van president Vladimir Poetin en tegen de oorlog in Oekraïne die een celstraf krijgt op grond van een nieuwe wet.