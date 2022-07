Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat wekelijks een update geven over het gasverbruik en de gasopslag in Nederland. Daarin staat hoe ver de gasopslagen al zijn gevuld, hoeveel gas er in totaal wordt gebruikt, hoe het ervoor staat met de aanvoer van gas naar Europa en hoe hoog de gasprijs is. Ook deelt het ministerie het huidige crisisniveau. Dat staat nu op ‘vroegtijdige waarschuwing’.