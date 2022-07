Vlees en melk van Nederlandse koeien en varkens bevat microplastics, zo hebben onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam ontdekt. Ze vonden ook kleine hoeveelheden van minstens drie soorten plastic in het bloed van alle onderzochte dieren: twaalf koeien en twaalf varkens. De studie was bescheiden in omvang, maar de Plastic Soup Foundation die er opdracht toe had gegeven noemt de resultaten „schokkend”.