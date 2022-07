De eerste klanten die gebruik gaan maken van de terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas in de Eemshaven zijn binnen. De Gasunie maakte bekend dat ČEZ a.s. en Shell Western LNG gezamenlijk 7 miljard kuub per jaar aan capaciteit hebben gecontracteerd. Volgens de Gasunie wordt het gas vanaf augustus geïmporteerd. De komende maanden moet de resterende 1 miljard kuub aan capaciteit worden vastgelegd.