Wall Street licht hoger na publicatie Fed-notulen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen de dag uitgegaan. Beleggers reageerden op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit werd duidelijk dat de centrale bankiers zich vooral zorgen maken om de hoge inflatie en die met verdere renteverhogingen willen bestrijden. Angst voor een recessie lijken de beleidsmakers van de Fed niet te hebben, want dat woord kwam in de notulen niet voor.