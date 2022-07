Iran arresteert buitenlanders om spionage, ook Britse diplomaat

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft verschillende buitenlanders gearresteerd, onder wie de op één na hoogste gezant van Groot-Brittannië in Teheran, meldt de Iraanse staatstelevisie. De arrestanten worden beschuldigd van spionage, zoals het nemen van grondmonsters in gebieden waar ze niet mochten komen. Het is onduidelijk of de arrestanten nog vastzitten. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de berichten „volledig onjuist”.