De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden afspreken in cao’s zijn historisch hoog. Volgens voorlopige cijfers van AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, was de loonafspraak in cao’s die in juni afgesloten waren gemiddeld 3,8 procent. Een percentage dat zeker deze eeuw nog niet is voorgekomen, verduidelijkt een zegsman na berichtgeving door NU.nl.