Pro-Russische separatisten beweren de strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk „volledig” omsingeld te hebben, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Oekraïne spreekt de beweringen tegen. Lisitsjansk is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen is van Oekraïne.