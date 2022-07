Van moorden verdachte oud-militair Suriname voorwaardelijk vrij

De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag het voorarrest van de 56-jarige Surinaamse oud-militair Abdoel L. onder voorwaarden geschorst, tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de man. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als militair meerdere burgers heeft vermoord tijdens de Binnenlandse Oorlog in Suriname, een burgeroorlog in de periode 1986-1992. De rechtbank voorziet een langdurig strafrechtelijk onderzoek en vindt dat L. behandeld moet worden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). L. krijgt een enkelband.