Het proces tegen de in de VS bekende basketbalspeelster Brittney Griner is bij Moskou begonnen. De 31-jarige sportvrouw werd half februari op de luchthaven Sjeremetjevo van Moskou aangehouden, omdat ze volgens de veiligheidsdienst in het bezit was van capsules cannabisolie. Dat is in Rusland een illegaal verdovend middel. Er kan een straf tot tien jaar cel op staan.