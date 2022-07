Amsterdam behoort tot de top tien van populairste steden om in te werken voor Europeanen. Dat komt naar voren uit onderzoek door Intelligence Group onder bijna 100.000 personen. In het onderzoek zijn meer dan 600 steden onderzocht. Amsterdam staat op plek negen. Londen is veruit de favoriet, gevolgd door New York en Parijs. Rotterdam (79e) en Den Haag (90e) staan in de top honderd.