De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie blijft toenemen, maar de groei is inmiddels afgezwakt tot het laagste niveau in negentien maanden. Daarmee laten de hoge inflatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en economische onzekerheid door bijvoorbeeld coronalockdowns in China zich voelen, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).