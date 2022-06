Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn heeft de noodverordening die hij woensdagavond uitvaardigde tegen een mogelijke boerenactie in zijn gemeente donderdagmorgen ingetrokken. „Gelukkig is het allemaal goed afgelopen”, zegt hij donderdag over de urenlange onrust in Apeldoorn woensdagavond.