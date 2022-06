Techinvesteerder Prosus en dataleverancier Wolters Kluwer waren donderdag de enige stijgers in de AEX-index. De stemming op het Damrak bleef negatief op de laatste dag van de onrustige beursmaand juni. De vrees voor een recessie hield de markten in de greep. Om de hoge inflatie te bestrijden hebben veel centrale banken hun rentetarieven verhoogd waardoor het risico op een economische krimp is toegenomen.