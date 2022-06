Voor het eerst in maanden is de werkloosheid in Duitsland opgelopen. Dat kwam onder andere door de registratie van Oekraïense vluchtelingen. Volgens het Duitse statistiekbureau zaten in de maand juni bijna 2,4 miljoen Duitsers zonder werk. Dat waren er 103.000 meer dan in mei, maar nog altijd 251.000 minder in vergelijking met juni 2021. De algehele verwachting was dat het aantal werklozen licht zou afnemen.