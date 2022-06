Test: verkoop bio-producten stijgt als ze bij elkaar liggen

Biologische groente en fruit verkopen beter als de producten bij elkaar worden gelegd in de supermarkt. Volgens een proef in twee supermarkten in Noord-Brabant steeg de verkoop daardoor met wel 60 procent. Ook extra schapruimte zorgt ervoor dat er meer werd verkocht. Daarnaast draagt ook uitleg over biologische producten bij aan een gestegen omzet. Dat meldt ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding Bionext, die samen met GroentenFruit Huis het initiatief voor de proef nam.