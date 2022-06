Afzetprijzen Nederlandse industrie opnieuw hard gestegen in mei

De prijzen die industriële bedrijven voor hun goederen vragen zijn in mei opnieuw hard gestegen door de toegenomen kosten voor energie en transport. In de afgelopen maand lagen die prijzen bijna 29 procent hoger dan in de dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is vrijwel gelijk aan de prijsstijging in april toen al sprake was van de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1981.