De Nederlandse handel in diensten met het buitenland is in de eerste drie maanden van dit jaar qua waarde sterk toegenomen in vergelijking met de periode een jaar eerder. De hogere tarieven in het vracht- en containertransport zorgde mede voor het sterke herstel van de importwaarde, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de zakelijke dienstverlening aan Nederlandse bedrijven en personen nam toe.