Buschauffeurs in de regio Alkmaar, Den Helder en Hoorn leggen op vrijdag het werk neer in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond FNV maakte bekend dat het werk voor 24 uur wordt neergelegd. Dat acties zijn onderdeel van een reeks stakingen die FNV eerder afkondigde. Volgens de bond is een landelijke actie in de maak.