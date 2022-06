De inflatie in Duitsland is in juni licht gedaald, maar blijft op een hoog niveau. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau komt de inflatie deze maand uit op 7,6 procent op jaarbasis, tegen 7,9 procent in mei. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode zakte de Duitse inflatie naar 8,2 procent, van 8,7 procent een maand eerder.