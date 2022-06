Ruim een halfjaar geleden kreeg ik het tijdens een vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de stok met een collega van GroenLinks (GL). Een andere collega, vertegenwoordigster van de Partij voor de Dieren (PvdV), zette in haar bijdrage de boeren weer eens weg als uitbuiters, beulen en mishandelaars van hun vee. Dat schoot me behoorlijk in het verkeerde keelgat en ik pleitte ervoor om te stoppen met het criminaliseren van de boeren. Dat viel bij de GL-collega niet in goede aarde. „Iedereen hier spreekt respectvol over de boeren, en ik vind het ongepast om collega’s te verwijten dat zij hen criminaliseren”, reageerde ze boos. „Woorden doen ertoe!”