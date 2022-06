Het AD heeft dinsdag „volstrekt in strijd met de gemaakte afspraken” beelden van de strafzaak Marengo rechtstreeks uitgezonden via internet. Dat meldt de voorzitter van de rechtbank. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en enkele medeverdachten in het omvangrijke liquidatieproces werden dinsdagmiddag levenslange gevangenisstraffen geëist.