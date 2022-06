Column: Grenzen aan de zorg?

Als arts moet je op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je vak. En die gaan snel; telkens zijn er weer nieuwe mogelijkheden om ziekten te diagnosticeren en te behandelen. Een van de manieren om op de hoogte te blijven, is het lezen van vaktijdschriften. Iedere maand verschijnen er een paar honderd van dit soort tijdschriften, dus het is ondoenlijk om ze allemaal te lezen. Maar sommige tijdschriften zijn een must; die kun je niet overslaan als je een beetje serieus wilt bijblijven.