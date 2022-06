EU stuurt middelen tegen biologische of kernramp naar Oekraïne

De Europese Unie stuurt 300.000 beschermingspakken, 5600 liter ontsmettingsmiddel en materiaal voor ontsmettingsoperaties naar Oekraïne om patiënten te kunnen behandelen in geval van een chemische, biologische of radiologische aanval of kernramp. Daarnaast krijgt het land beademingsapparatuur, infusiepompen en bewakingsmonitoren voor ziekenhuizen en beschermende kleding voor zorgpersoneel. De spullen hebben een waarde van 11,3 miljoen euro.