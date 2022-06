Bij gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen wordt het feitenonderzoek dat hieraan voorafgaat vaak niet zorgvuldig gedaan, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na onderzoek. De inspectie onderzocht 45 uithuisplaatsingen verspreid over het land, die vorig jaar hebben plaatsgevonden. In geen enkel geval was het voorafgaande onderzoek volledig op orde.