Er is nog niets bekend over de opvolging van Marjan Rintel als president-directeur bij de NS. De topvrouw verlaat het vervoersbedrijf om eind deze week te beginnen als topbestuurder bij luchtvaartmaatschappij KLM, maar haar huidige werkgever kan nog niets melden over een definitieve opvolger. Financieel directeur Bert Groenewegen neemt zoals gepland haar werkzaamheden over totdat er een opvolger is.