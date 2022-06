Techinvesteerder Prosus is maandag de blikvanger in de AEX-index in Amsterdam. De investeerder in bedrijven als Delivery Hero, Autotrader, Goodhabbitz, BUX en GoStudent opende de boeken over het boekjaar dat liep tot en met maart. De Europese beurzen lijken de beursweek met winsten aan te vangen, voortbordurend op de plussen van voor het weekend door de wegebbende vrees voor snelle renteverhogingen.