President Ecuador verlaagt brandstofprijzen vanwege protesten

President Guillermo Lasso van Ecuador heeft aangekondigd de brandstofprijzen in het land met 10 procent te zullen verlagen. Daarmee hoopt hij een einde te kunnen maken aan protesten in het land die al weken aanhouden. In negentien van de 24 provincies van het olierijke land zijn door demonstranten wegblokkades opgeworpen. De regering waarschuwt dat als de protesten niet stoppen, de olieproductie in het Zuid-Amerikaanse land binnen twee dagen dreigt stil te vallen.