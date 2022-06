De afgelopen jaren zijn er honderden verdachte transacties gedaan rondom vakantieparken. Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Politie na berichtgeving in De Telegraaf. De Financial Intelligence Unit (FIU), een speciale afdeling van de Landelijke Eenheid die witwassen moet bestrijden, bestempelde zo’n driehonderd transacties in de afgelopen vijf jaar als verdacht.