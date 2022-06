Het Vaticaan prijst het besluit van het Hooggerechtshof in de VS om het landelijk recht op abortus te schrappen. De beslissing daagt de wereld volgens de Pauselijke Academie voor het Leven, onderdeel van het bestuursapparaat van de paus, uit na te denken over levenskwesties. Maar het Vaticaan roept ook op tot sociale veranderingen om vrouwen te helpen hun kinderen te behouden.