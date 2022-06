Ryanair zegt alleen in België last van staking te hebben

De stakingen van het cabinepersoneel van Ryanair hebben nauwelijks tot annuleringen geleid. De Ierse prijsvechter claimt dat 2 procent van de vluchten op vrijdag getroffen zijn door de werkonderbrekingen en dat is alleen in België gebeurd. In Italië, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn er geen vluchten uitgevallen. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de „overgrote meerderheid” van het cabinepersoneel gewoon werkt.