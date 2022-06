Een warme band met God? In de Bijbel komen metaforen voor om de relatie met God te verduidelijken. Bijvoorbeeld vader-zoon of man-vrouw. De aanduiding ”warme band” komt echter uit de psychologie. En dat is wat gezondheidszorgpsycholoog Mieke de Boer in het boek ”Een warme band met God” doet: psychologie verbinden met religie.