Wereldwijd zijn er dit jaar al bijna 5000 gevallen van het apenpokkenvirus gemeld. In meer dan veertig landen waar het virus tot mei praktisch niet voorkwam, zijn volgens de Amerikaans gezondheidsautoriteit CDC inmiddels 3308 gevallen geregistreerd. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komen nog eens 1600 besmettingen naar voren in acht Afrikaanse landen die al jarenlang dergelijke uitbraken kennen.