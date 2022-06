Kabinet geeft nieuwe topvrouw KLM direct stevige opdracht mee

De nieuwe KLM-baas Marjan Rintel, die op 1 juli met haar nieuwe baan begint, krijgt van het kabinet direct een stevig takenpakket mee. KLM moet namelijk veel meer doen om de kosten structureel omlaag te krijgen. Ook moet de maatschappij werk maken van het voorkomen van belastingontduiking door personeel dat in het buitenland woont. Dat kan door de drempel voor woon-werkverkeer te verhogen. Dat staat in een kabinetsbrief over de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers die toeziet op het naleven van de afspraken met KLM als onderdeel van het coronasteunpakket.