Natuurclubs willen ‘woest aantrekkelijk perspectief’ voor boeren

Natuurorganisaties vinden dat de overheid boeren een zo goed mogelijk perspectief moet bieden. Regelingen om te stoppen met veehouderijen moeten volgens hen „echt woest aantrekkelijk” worden gemaakt. Ook zou het kabinet moeten kijken naar subsidies voor boeren die een doorstart willen maken met andere activiteiten, schrijven Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, LandschappenNL en Vogelbescherming in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert donderdag over de stikstofplannen waar minister Christianne van der Wal onlangs een eerste opzet van presenteerde.