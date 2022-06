De economische activiteit in de eurozone is in juni behoorlijk aan het afzwakken, mede door de hoge inflatie en de verstoringen in toeleveringsketens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker S&P Global. Bedrijven worstelen met hoge inkoopkosten, maar ook met tekorten aan personeel. Verder ondermijnt de hoge inflatie de koopkracht van huishoudens, waardoor grote aankopen worden uitgesteld.