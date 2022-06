De totale verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in mei opnieuw gedaald, voor de elfde maand op rij. Dat meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA. De daling kwam door een fors lagere verkoop van bestelbusjes, want de verkoop van vrachtwagens en bussen nam wel toe. De verkoop wordt gehinderd door een gebrek aan onderdelen, waaronder computerchips, waardoor de productie wordt ontregeld en leveringen vertraging oplopen.