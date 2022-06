De vakbonden en de VO-raad hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijspersoneel gaat er daarin 4,75 procent op vooruit. Ook is overeenstemming bereikt over hoe de 300 miljoen euro besteed wordt, die beschikbaar is gesteld door het kabinet om de werkdruk te verlichten.