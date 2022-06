Investeerders en farmaceuten steken vooral geld in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen om daar aan te verdienen. Het belang voor de maatschappij of voor de patiënt speelt veel minder een rol. Dat is de uitkomst van een grootschalig internationaal onderzoek dat zorgminister Ernst Kuipers heeft laten uitvoeren en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.