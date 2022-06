Agenten uit de hand gelopen coronaprotest over week voor rechter

De twee agenten die vervolgd worden voor hun rol tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag op 14 maart vorig jaar, moeten woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat om een zogeheten regiezitting in de rechtbank in Den Haag. Tijdens deze zitting op 29 juni worden onder meer onderzoekswensen besproken en wordt ook gekeken wanneer de zaak inhoudelijk behandeld kan worden.